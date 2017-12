ALCATRAZ KOMT MET EERSTE 18 NAMEN

/ 1 Gebruikerswaardering:/ 1

Op VRIJDAG 10, ZATERDAG 11 én ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018 kunnen liefhebbers van het hardere werk terecht in Kortrijk voor de elfde editie van ALCATRAZ HARD ROCK & METAL FESTIVAL!

Kondigden we gisteren nog Status Quo aan, een groep die bekendstaat om hun immer opgewekte ‘hardrockliedjes’, vandaag maken we een eerste reeks bands van een duidelijk ander pluimage bekend. Voordien kwam er wat commentaar op het feit dat ook Alcatraz een tweede podium zou toevoegen aan de editie van 2017, maar die vrees bleek geheel ongegrond. De organisatie koos tussen de bands in op de Prison Stage voor langere pauzes en dat tot groot jolijt van vele bezoekers. Het zorgde voor ‘rustmomenten’ die door de mensen gesmaakt werden. Wie het allemaal niet genoeg vond en/of het graag wat harder wilde, spoedde zich naar de tent. Dat concept blijft voor de komende editie behouden, ook wat de invulling van de tentstage betreft. Een bont allegaartje dus uit diverse genres met thrash/death/black/stoner en doom als voornaamste ingrediënten. Met Satyricon, Napalm Death, Alcest, Municipal Waste, Nails, Primordial, Ufomammut, Crisix en Gruesome presenteren we u nu al een eerste rijtje, eentje waarvan we overtuigd zijn dat ze uw aandacht zal trekken. We voegen er graag nog de industrial pioniers van Ministry aan toe. Jourgensen en co. zullen de festiviteiten op zondag in de Swamp passend afsluiten. Dat belooft! Meer namen voor beide podia zullen vanaf heden mondjesmaat bekendgemaakt worden. De eerste acts die Officer Nice voor zijn Prison Stage wist te strikken zijn: Sepultura, Battle Beast, Mr. Big, Fozzy, Ross The Boss, Orden Ogan en als klap op de vuurpijl het Poolse Behemoth dat op Alcatraz de enige Belgische festivalshow van 2018 zal brengen.

Alcatraz Hard Rock & Metal Festival tickets:

Combitickets (ook VIP) alsook tickets voor de camping beschikbaar vanaf 2 december 12u00 via www.alcatraz.be

Hard combitickets zijn beschikbaar via Popcenter te Kortrijk vanaf 8 december 12u00.