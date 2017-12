VOLBEAT VIERDE HEADLINER GRASPOP

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op woensdag 06 december 2017 22:06 Geschreven door Metal Mike

START VERKOOP DAGTICKETS AANSTAANDE ZATERDAG 9 DECEMBER.

Seal the Deal & Let’s Boogie! Graspop Metal Meeting kent zijn vierde headliner. Wederom een kanjer. Want na Guns N' Roses op donderdag, Iron Maiden op vrijdag, Ozzy Osbourne op zondag, vervoegt de Deense metaltrots VOLBEAT de headliners van GMM 2018. Ze zijn er op zaterdag 23 juni.



Graspop Metal Meeting – dit jaar in een XL vorm – vindt plaats van donderdag 21 juni tot en met zondag 24 juni in Dessel. Met de aankondiging van Volbeat als headliner voor zaterdag 23 juni start vanaf nu zaterdag 9 december ook de verkoop van dagtickets voor het festival. Combitickets zijn al sinds 18 november in verkoop. Tickets voor Graspop Metal Meeting zijn te koop via ticketmaster.be.

En of Volbeat op de juiste plaats staat als hoofdact van Graspop Metal Meeting. Hun sound van heavy metal met flinke dosis rebelse rockabilly en groovy gitaren wordt erg gesmaakt in België. Het meest recente album “Seal the Deal & Let’s Boogie” schoot vorig jaar bij release gelijk naar #1 in de Ultratop album chart. Volbeat is in Dessel graag gezien. De Denen komen voor een derde keer als headliner naar Graspop Metal Meeting.