EPICA OPTREDEN NUMMER 1000

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Zwak Zeer goed

Gegevens Hoofdcategorie: Stories Categorie: Shows & Festivals Gemaakt op dinsdag 19 december 2017 16:26 Geschreven door Metal Mike

Zaterdag 14 april 2018 markeert een nieuwe mijlpaal in de imposante carrière van EPICA. Die dag geeft ‘s lands grootste symfonische metalband namelijk zijn 1000e concert in Poppodium 013 Tilburg en het belooft een nogal indrukwekkend feest te worden. Want naast de eerder aangekondigde bands Myrkur (DK) en Oceans Of Slumber (USA) worden nu ook het Italiaanse Lacuna Coil, het Nederlandse MayaN en Nightmare (FR) toegevoegd aan de line-up. De toevoeging van Lacuna Coil is een weerzien tussen beide bands, daar zij recent ook het

voorprogramma verzorgde tijdens EPICA’ s succesvolle tour in Noord Amerika in september van dit jaar.

Early Bird-tickets à € 35,- (+ servicekosten) voor dit bijzondere optreden (EPICA’s enige Nederlandse clubshow in 2018) zijn nog tot maandag 1-1-2018 tot 11:00 uur te koop via www.epica.nl/tour. Vanaf maandag 1-1-2018 gaan vervolgens de reguliere tickets on sale.

Zangeres Simone Simons: “We hadden in 2002 nooit durven dromen dat we 16 jaar later ons 1000e concert zouden geven. We zijn onze fans daarvoor zeer dankbaar en hebben onwijs veel zin om samen met hen deze bijzondere happening te vieren. We zijn ook trots dat we zo’n indrukwekkende lijst van special guests hebben kunnen uitnodigen, wat het feest alleen nog groter zal maken.”

Sinds zijn oprichting in 2002 trad EPICA in 58 landen in alle continenten op voor meer dan een miljoen bezoekers. In die vijftien jaar zag het zestal door zijn vele tournees in Midden-, Zuid- en Noord-Amerika zijn fanschare daar jaarlijks toenemen, met als gevolg dat EPICA tegenwoordig in die contreien voor volle, veelal uitverkochte zalen staat (in de V.S. en Canada voor gemiddeld 1200 bezoekers per show; in Midden- en Zuid-Amerika zelfs in clubs met een capaciteit van 2000-4500 bezoekers). De Nederlandse top-DJ’s buiten beschouwing gelaten: geen enkele Nederlandse band of artiest is momenteel internationaal zo succesvol als EPICA.

EPICA in vogelvlucht

De symfonische metalband rondom mezzo-sopraan Simone Simons groeide in vijftien jaar tijd uit tot een even populaire als gerespecteerde act van internationaal formaat met wereldwijd tienduizenden trouwe fans. EPICA’s albums (samen meer dan een miljoen verkochte exemplaren) piekten hoog in de album charts in onder anderen de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Groot-Britannië, Spanje, België en Nederland. Door de talloze internationale tournees sinds 2002 is EPICA nu een van ‘s lands allergrootste muzikale exportproducten en treedt op voor duizenden bezoekers per show (in februari dit jaar in het legendarische Le Zénith in Parijs bijvoorbeeld nog voor 6300 bezoekers).

TICKETS

Early Bird Tickets

On sale t.e.m. 31 december via www.epica.nl/tour

** Losse tickets € 35,00 (+ servicekosten)

** Bundles (losse tickets + exclusief shirt) € 55,00 + servicekosten

Reguliere Tickets

On sale maandag 1-1-2018 vanaf 11:00 uur via www.epica.nl/tour

** Losse tickets € 40,00 (+ servicekosten)

** Bundles (losse tickets + exclusief shirt) € 60,00 + servicekosten