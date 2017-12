$ NIEUWE NAMEN FemME: FEMALE METAL EVENT

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

Het is bijna Kerst. Dat is meestal een tijd voor geschenken. Ons geschenk is de volgende reeks namen voor FemME 2018.. De vier nieuwe namen: Meden Agan (Griekenland), Ann My Guard (Hongarije), Cartagena (Tunesië) en Leecher (Hongarije). Vandaag wilden we ook de early bird sale sluiten, maar we hebben besloten die te verlengen tot Kerst (24 december). Fijne Kerstdagen!

www.femalemetalevent.nl