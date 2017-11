STEM VOOR DE SNOB 2000

/ 0 Gebruikerswaardering:/ 0

De Snob 2000 is een initiatief van Ondergewaardeerde Liedjes. Een groep muziekbloggers, die 5 jaar geleden met een ‘alternatief’ alternatief voor de Top 2000 startte, die langzaam maar zeker uitgroeide tot een soort tipparade van de Top 2000. In 2012 konden de lezers van Ondergewaardeerde Liedjes voor het eerst stemmen op de Snob 2000, een lijst met heel veel (hard)rock en indie: liedjes die niet voorkomen in de keuzelijst van Radio 2.

De impact was groter dan ze hadden verwacht; in de jaren die volgden werden maar liefst 900 liedjes uit de Snob 2000 overgenomen in de keuzelijst van de Top 2000.

Enkele interessante feiten over de Snob 2000:

• De allereerste nummer 1, in 2012, was No One Knows van Queens Of The Stone Age

• De hoogste plek in de Snob 2000 was in 2016 voor Radiohead, met Exit Music (For a Film)

• In de Top 2000 van 2016 stonden 300 liedjes die in de Snob 2000 hebben gestaan

• De hoogst genoteerde hardrock-act is Heidevolk (#9); de volledige lijst van 2016 is hier te vinden: www.snob2000.nl.

• Hofleveranciers van de lijst zijn Radiohead (16 liedjes), Nick Cave & The Bad Seeds (13), David Bowie (12), Frank Zappa (11), Marillion (11) en Pearl Jam (11).

In 2016 werd de Snob 2000 voor het eerst integraal uitgezonden, en wel door KX Radio. Dit jaar is het de beurt aan Pinguïn Radio

Dus, vanaf 18 december zal de lijst in het geheel (inclusief de lange nummers van meer dan 10 minuten) door Pinguin Radio uitgezonden worden vanaf 7 uur ‘sochtends tot 7 uur ’s avonds. Uitsluitend overdag, zodat iedereen 14 dagen lang de lijst kan beluisteren en niets hoeft te missen.

De stembus voor de Snob 2000 is geopend vanaf 25 november tot en met 05 december via www.snob2000.nl en www.ondergewaardeerdeliedjes.nl én natuurlijk www.pinguinradio.com

Er kan op 17 liedjes uit de keuzelijst gestemd worden plus 3 vrije keuzes. Bovendien zijn er elke dag blogs en informatie op www.ondergewaardeerdeliedjes.nl te vinden.