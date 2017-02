WIN TWEE TICKETS VOOR GLENN HUGHES!

/ 1 Gebruikerswaardering:/ 1

In de laatste Aardschok van 2016 kroonden we zijn nieuwe album ‘Resonate’ nog tot CD van de Maand. Op 5 februari komt de voormalige bassist en zanger van Deep Purple met zijn eigen band naar Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer. Jij kunt hierbij zijn, want wij mogen 2x2 gastenlijstplekken verloten. DEEL het event en wie weet ben jij erbij!

https://www.facebook.com/events/751546718317880/

Donderdag 2 februari maken we de winnaars bekend. Succes!