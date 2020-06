GEEN FESTIVALS, MAAR WEL EEN NIEUWE AARDSCHOK

Vanaf dinsdag 16 juni ligt AARDSCHOK 7-2020 in de winkels.

We begrijpen dat je misschien niet naar de winkel wilt om de Aardschok aan te schaffen, maar je kunt de Aardschok vanaf nu al wel bij ons bestellen. We hebben begrepen dat de postbezorging iets trager verloopt dan voor de coronaperikelen. Wij geven de Aardschokken op woensdag 10 juni bij het postkantoor af en normaliter zou je de Aardschok dan voor het weekend ontvangen moeten hebben, maar als dat niet het geval is wacht dan a.u.b. nog een paar dagen extra, alvorens ons te e-mailen.

Tot 10 juni betaal je aan ons geen verzendkosten.

De Aardschok kost dan zowel voor Nederlanders als Belgen euro 6,95.

Voor Nederlanders IBAN: NL29 INGB 0688 6651 60 tnv. Aardschok te Son.

Voor Belgen BE49 0013 6773 6271 tnv Mike van Rijswijk te Hechtel-Eksel.

Je kunt ook per PayPal betalen: maak dan euro 7,50 over naar redactie@aardschok.com

over naar redactie@aardschok.com

Vermeld bij betaling wel jouw adres!

Vanaf 10 juni moeten we helaas onze verzendkosten aan jullie doorberekenen.

Voor NEDERLANDERS 6,95 + 3,64 portokosten = euro 10,59 overmaken naar:

IBAN: NL29 INGB 0688 6651 60 tnv. Aardschok te Son.

Je kunt ook per PayPal betalen: maak dan euro 11,50 over naar redactie@aardschok.com

Voor BELGEN 6,95 + 7,50 portokosten = euro 14,45 overmaken naar:

6,95 + 7,50 portokosten = euro 14,45 overmaken naar: BE49 0013 6773 6271 tnv Mike van Rijswijk te Hechtel-Eksel.

Je kunt ook per PayPal betalen: maak dan euro 15,50 over naar redactie@aardschok.com

OTHER COUNTRIES CAN ORDER AARDSCHOK THROUGH PAYPAL:

Send 15,50 Euro to PayPal-account: redactie@aardschok.com

Don’t forget to state your address.