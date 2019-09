Aardschok presenteert: Europese première MURDER IN THE FRONT ROW - dinsdag 17 september in LAB-1 te Eindhoven.

Plus Q&A met regisseur Adam Dubin.



Oké, in Londen is ie al een keer gedraaid in kleine kring, maar voor het Europese vasteland hebben we de primeur: op dinsdag 17 september (aanvang 20:30 uur) presenteren we de allereerste publieke vertoning van ‘Murder In The Front Row’. Adam Dubin, maker van de film, zal daarbij aanwezig zijn en aansluitend een zogenaamde Q&A doen; een half uur lang zal hij de film toelichten en vragen van de kijkers beantwoorden.



In Aardschok nummer 7 van dit jaar heb je alles kunnen lezen over ‘Murder In The Front Row’, de film die is gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige boek. De film vertelt het verhaal van het ontstaan van de thrash metal en in het bijzonder dat van de wereldberoemde en invloedrijke thrash metalscene in de Bay Area van San Francisco in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het verhaal van Exodus en Metallica, maar in het kielzog daarvan ook van Slayer, Megadeth, Anthrax en vele andere bands.



LAB-1 is een bioscoop aan de Keizersgracht in Eindhoven, voorheen bekend als de Euro Cinema. De grote zaal biedt plaats aan 119 bezoekers. Mocht de voorstelling op 17 september uitverkopen, dan volgt er een extra voorstelling op woensdag 18 september. Kaarten kosten 12 euro. Je koopt ze hier:

https://lab-1.nl/event/murder-in-the-front-row-the-san-francisco-bay-area-thrash-metal-story-q-a-adam-dubin/