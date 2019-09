De eerste voorstelling van Murder In The Front Row op 17 september is uitverkocht. Zoals beloofd plakken we er nog een extra voorstelling aan vast. Maar op veler verzoek doen we dat niet op woensdag 18 september, maar op zaterdag 21 september, zodat ook mensen van verder weg de kans hebben om op hun gemak de film te kunnen komen kijken. De vertoning begint om die reden ook al om 19:30 uur. Voor de duidelijkheid: bij de tweede voorstelling is geen Q&A na afloop van de film!

