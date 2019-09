Geen Saxon op DAS OKTOBER METAL FEST

Frontman Biff Byford moet een hartoperatie ondergaan"

"It is with regret that we have to announce the rescheduling of the remaining SAXON shows in 2019. Lead Vocalist Biff Byford has been diagnosed with a heart condition that requires immediate surgery and a post op recovery period that will last into the new year.", aldus het persbericht.

Er is nog geen vervangende act bekendgemaakt voor Saxon bij Das Oktober Metalfest