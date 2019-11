MAIDEN IN WEERT EN OP GRASPOP XL

De Engelse metalband IRON MAIDEN komt in de zomer van 2020 naar Europa met hun Legacy of the Beast Tour, waarbij op donderdag 9 juli (de dag voordat Bospop begint) ook een concert wordt gegeven op het Evenemententerrein in Weert. Special guests tijdens deze show zijn Alter Bridge en Airbourne. De kaartverkoop start op donderdag 14 november om 10:00 uur via Ticketmaster. Leden van de IRON MAIDEN fanclub kunnen zoals altijd gebruik maken van een exclusieve pre-sale, meer informatie hierover is te vinden op ironmaiden.com.

Iron Maiden als eerste headliner op donderdag 18 juni 2020



Graspop Metal Meeting XL-editie met 4 volwaardige festivaldagen

Het is feest! Tijdens het derde weekend van juni vindt Graspop Metal Meeting voor de 25ste keer plaats in Dessel. Voor deze jubileumeditie trekken we alle registers open en gaan we net als in 2018 voor een XL-editie met 4 volwaardige festivaldagen. Ook deze keer brengen we de top van de hardrock- en metalwereld naar de Stenehei in Dessel. Te beginnen met de eerste headliner: IRON MAIDEN!

Op donderdag 18 juni houdt Iron Maiden na de uitverkochte show van 2018 opnieuw halt op Graspop Metal Meeting tijdens de laatste etappe van hun Legacy Of The Beast-tournee. Sinds de start van de tour in 2018 heeft de band voor bijna twee miljoen fans in 39 landen over de hele wereld gespeeld. Met een show boordevol hits en fan favourites die de hele carrière van de band omspant, brengt Iron Maiden voor elk wat wils. Iron Maiden-zanger Bruce Dickinson zegt: "We hebben tot nu toe een fantastische tijd gehad tijdens de Legacy-tour en overal zijn de reacties op de show en alle gekke dingen op het podium (en Eddie!) fenomenaal. De hele band heeft zoveel plezier beleefd dat we heel enthousiast zijn om deze productie terug te brengen naar Graspop Metal Meeting en nog meer fans te bereiken.”

Graspop Metal Meeting is door de jaren heen uitgegroeid tot het metal hoogtepunt van de zomer dat geen enkele metalhead wil missen. Ook deze editie zullen op de beide hoofdpodia, in de Marquee, in de Red Bull Metal Dome en op de Jupiler Stage meer dan 120 bands het beste van zichzelf geven.

De ticketverkoop voor Graspop Metal Meeting 2020 start op vrijdag 15 november om 10.00 uur via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.