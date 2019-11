GRASPOP VOEGT 74 NAMEN TOE

Graspop Metal Meeting maakt eerste lading bands bekend voor XL-editie 2020



Na de aankondiging van Iron Maiden en Judas Priest als eerste headliners op de vierdaagse XL-editie 2020 van Graspop Metal Meeting, lost GMM al meteen de eerste grote lading namen. Onder meer Deep Purple, Deftones, Disturbed, Korn, Mercyful Fate en The Offspring zullen samen met een resem andere bands van donderdag 18 juni tot en met zondag 21 juni het beste van zichzelf geven op de vijf podia.

Graspop Metal Meeting is het grootste hardrock- en metalfestival van de Benelux en mag in 2020 zijn zilveren jubileum vieren. Om die 25ste verjaardag in stijl te vieren haalt de organisatie vier dagen lang opnieuw een pak bands naar het festivalterrein De Stenehei in Dessel. Iron Maiden en Judas Priest zijn alvast de eerste topnamen en daar komen nu niet minder dan 74 bands bij. De meest in het oog springende zijn Korn, Deep Purple, Disturbed, Alter Bridge, Deftones, The Offspring, Mercyful Fate, Foreigner, Powerwolf, Alestorm en Heaven Shall Burn.



De verjaardagstaart telt natuurlijk nog veel meer kersen. De volgende bands treden aan op het feestje in Dessel: Airbourne, Alcest, Alestorm, Alter Bridge, Amorphis, Anathema, Anti-Flag, August Burns Red, Babymetal, Battle Beast, Beyond the black, Body Cout Ft. Ice-T, Boston Manor, Bury Tomorrow, Chelsea Grin, Creeper, Deep Purple, Deez Nuts, Deftones, Dimmu Borgir, Disillusion, Disturbed, Dog Eat Dog, Dool, Down, Dream State, Dying Fetus, Enter Shikari, Exciter, Fields Of The Nephilim, Foreigner, Fu Manchu, Gaahls Wyrd, Good Riddance, Heathen, Heaven Shall Burn, High On Fire, In Extremo, Kadavar, Killing Joke, Killswitch Engage, Korn, Lagwagon, M.O.D., Mayhem, Me And That Man, Mercyful Fate, Mispyrming, Motionless in White, My Dying Bride, Naglfar, Obituary, Of Mice & Men, Opeth, Our Survival Depends On Us, P.O.D., Paradise Lost, Powerflo, Powerwolf, Sacred Reich, Sepultura, Shvpes, Silverstein, Slapshot, Soen, Steel Panther, The Great Old Ones, The Offspring, The Vintage Caravan, Thunder, Tribulation, Vltimas, Wayward Sons en Wednesday 13. De affiche is hiermee nog lang niet volledig. In het totaal zullen meer dan 120 bands aantreden op GMM20.

Om het de festivalgangers zo comfortabel mogelijk te maken, biedt Graspop Metal Meeting ook in 2020 een brede waaier van accommodaties op en naast de festivalweide. Alle info vindt u op www.graspop.be.

De ticketverkoop voor Graspop Metal Meeting 2020 start op vrijdag 15 november om 10.00 uur via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.