BELGISCHE OPEN AIR FESTIVALS KRIJGEN VORM MET NIEUWE BEVESTIGINGEN

ANTWERP METAL FEST

30 - 31 mei, Fort Merksem - Antwerpen (B)

BEHIND BARS, BLEEDING GODS, CONAN, CRISIX, FIRE DOWN BELOW, PRIMAL CREATION, SKELETHAL, SODOM, SPEED QUEEN en STAB.

www.antwerpmetalfest.be

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



GRASPOP METAL MEETING XL

18 - 21 juni, Stenehei - Dessel (B)

Donderdag: Airbourne, Alter Bridge, Creeper, Deez Nuts, Exciter, IRON MAIDEN, Mercyful Fate, Misþyrming, My Dying Bride, P.O.D., Silverstein, Slapshot en Vltimas.



Vrijdag: Alestorm, Babymetal, Battle Beast, Chelsea Grin, Dool, Enter Shikari, Fields Of The Nephilim, Gaahls Wyrd, Heathen, Heaven Shall Burn, High On Fire, Killing Joke, M.O.D., Our Survival Depends On Us, Paradise Lost, Powerwolf, Sacred Reich, Steel Panther en Wednesday 13.

Zaterdag: Alcest, Anathema, August Burns Red, Beyond The Black, Boston Manor, Disillusion, Disturbed, Down, Dream State, Dying Fetus, Foreigner, Good Riddance, In Extremo, JUDAS PRIEST, Korn, Lagwagon, Motionless In White, Obituary, Of Mice & Men, Opeth, Powerflo, Shvpes, Soen en Tribulation.



Zondag: AEROSMITH, Amorphis, Anti-Flag, Body Count Feat. Ice-T, Bury Tomor­row, Deep Purple, Deftones, Dimmu Borgir, Dog Eat Dog, Fu Manchu, The Great Old Ones, Kadavar, Killswitch Engage, Mayhem, Me And That Man, Naglfar, The Offspring, Sepultura, Thunder, The Vintage Caravan en Wayward Sons. www.graspop.be

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ROCK WERCHTER

2 - 5 juli, Festivalpark - Werchter (B)

GOJIRA, PEARL JAM en SYSTEM OF A DOWN.

www.rockwerchter.be/nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IEPER HARDCORE FEST

3 - 5 juli, Ieper (B)

ADDITIONAL TIME, ALL OUT WAR, COLDSTARE, DEATH BEFORE DISHONOR, GATECREEPER, HER FAULT, JINJER, KNOCKED LOOSE, LOUD LOVE, MAINSTRIKE, MARK MY WAY, MARTYRDÖD, RENOUNCED, SUBZERO, WISDOM IN CHAINS, WOLFPACK en WOLVENNEST.

www.ieperfest.com



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALCATRAZ

7 - 9 augustus, Sportpark Lange Munte - Kortrijk

PHIL H ANSELMO AND THE ILLEGALS, AS I LAY DYING, BEHEMOTH, BUTCHER BABIES, CRADLE OF FILTH, THE DARKNESS, DARK TRANQUILLITY, ELUVEITIE, EMPEROR, ENSLAVED, EXHORDER, GOTTHARD, HAVOK, KVELERTAK, LACUNA COIL, LIFE OF AGONY, LOUDNESS, MADBALL, MARDUK, MONOLORD, MOONSPELL, NECROPHOBIC, RED FANG, ULI JON ROTH, SATYRICON, STATIC-X, SUICIDAL ANGELS, TARJA, THE VINTAGE CARAVAN en VIO-LENCE.

www.alcatraz.be