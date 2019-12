NIEUWE NAMEN OP NEDERLANDSE FESTIVALS

PAASPOP

10 - 12 april, De Molenheide - Schijndel

o.a. Hatebreed, Igorrr, Lamb Of God, No Turning Back, Our Hollow Our Home, Parkwat Drive, !Pendejo!, Skindred en Tankzilla.

www.paaspop.nl

JERA ON AIR

25 - 27 juni, Agrobaan - Ysselstein

Donderdag: Being As An Ocean.

Vrijdag: Belvede­re, Lionheart, Malevo­len­ce, Meshuggah, Motionless In White, Northlane, THE OFFSPRING, Of Mice & Men, Pup, Rotting Out en Silverstein.

Zaterdag: August Burns Red, Chelsea Grin, Cigar, Counter­parts, Get The Shot, Incendiary, KILLSWITCH ENGAGE, Knocked Loose, Neck Deep, NOFX en Thy Art Is Mur­der.

www.jeraonair.nl

DOKK‘EM OPEN AIR

3 - 4 juli, Tolhuispark - Dokkum

CRYSTAL LAKE, DEATH ANGEL, HAKEN, HIGH ON FIRE en NILE.

www.dokkemopenair.eu

BOSPOP

10 - 12 juli, Evenemententerrein - Weert

Donderdag 9 juli op hetzelfde terrein: AIRBOURNE, ALTER BRIDGE en IRON MAIDEN.

Vrijdag: o.a. STING.

Zaterdag: o.a. JOE BONAMASSA en STAHLZEIT.

Zondag: o.a. WALTER TROUT BAND.

www.bospop.nl

INTO THE GRAVE

7 - 9 augustus, Leeuwarden

Vrijdag: BUTCHER BABIES, CLUTCH, DARKEST HOUR, DESTRUCTION, EXHORDER, M.O.D., PARADISE LOST en VREID.

Zaterdag: ALESTORM, BALDERS DRAUMAR, Borknagar, GLORY­HAMMER, HATRIOT, HAVOK, Izegrim, KVELERTAK, NECROPHOBIC, 1914, Revocation en WIND ROSE.

Zondag: Burning Witches, Despised Icon, D.R.I, RINGS OF SATURN, Sinister, Soen, Static-X, Svalbard, DEVIN TOWNSEND en VENOM.

www.intothegrave.nl