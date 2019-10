Aardschok november 2019

In de Aardschok van november 2019 lees je alles over:

ALTER BRIDGE -- DRAGONFORCE -- MONOMYTH -- JINJER -- BABYMETAL -- REFUSED -- MAGIC O METAL -- LIFE OF AGONY -- LIFE OF AGONY -- MISTER MISERY -- RAY ALDER -- CORELEONI -- LACUNA COIL -- ANGEL WITCH -- INSOMNIUM -- AIRBOURNE -- LEPROUS -- FLYING COLORS -- ENDSEEKER -- KORN -- BODYFARM -- BORKNAGAR -- MAYHEM -- ALCEST -- GOLDEN AGE ROCK FESTIVAL -- METALLICA & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY ORCHESTRA

ALTER BRIDGE

GESTAGE OPMARS

Op 18 oktober verschijnt het nieuwe Alter Bridge-album ‘Walk The Sky’, opvolger van het succesvolle ‘The Last Hero’ (2016). Officieel zijn er dus drie jaar verstreken. Toch voelt het alsof de heren nooit zijn weggeweest. En dat waren ze ook niet. In wisselende samenstellingen - Myles solo, Tremonti, Slash - teisteren Myles Kennedy en Mark Tremonti jaar op jaar de rock- en metalwereld. Alsof ze er geen genoeg van kunnen krijgen. Beide mannen behoren niet alleen tot de meest productieve, maar ook tot de beste muzikanten van hun generatie. Het zesde Alter Bridge-album ‘Walk The Sky’ is daar weer een prachtig voorbeeld van.

Justin Erkens

DRAGONFORCE

EEN NIEUW HOOFDSTUK

Dragonforce is weer terug bij de basis. In 1999 stonden gitaristen Herman Li en Sam Totman aan de wieg van de (inmiddels) beruchte power metalformatie. Twintig jaar later heeft het duo de touwtjes - min of meer gedwongen - weer terug in handen. De reden? Het vertrek van bassist Frédéric Leclercq, die inmiddels is toegetreden tot Kreator. De Fransoos trok de laatste twee albums de spreekwoordelijke kar en deed dat niet onverdienstelijk. Ook op het nieuwe ‘Extreme Power Metal’ is de bassist nog te horen. Toch ziet gitarist Herman Li de plaat al als een nieuw hoofdstuk. De meestershredder uit Hongkong legt uit waarom.

Justin Erkens

MONOMYTH

DE WIND IN DE ZEILEN

Medio september verscheen ‘Orbis Quadrantis’, het nieuwe album van de Haagse instrumentale, psychedelische rockband Monomyth. Het zou eigenlijk al in het voorjaar verschijnen, maar de release is enige maanden uitgesteld in verband met een medische ingreep die toetsenist Peter van der Meer diende te ondergaan. ‘Orbis Quadrantis’ is de vierde plaat van de band en de eerste na de albumtrilogie waarmee de band de afgelopen jaren naam maakte. Aardschok belt met drummer Sander Evers.

Matthijs Kropff

JINJER

GROOVECHAOTEN

Na de EP ‘Micro’, die begin 2019 verscheen, is er vanaf 25 oktober ook een nieuwe langspeler van het Oekraïense groovemetalfenomeen Jinjer: ‘Macro’. De toertornado, waar de band tot is uitgegroeid, kon dus even blijven hangen voor albumopnames. Inmiddels raast de storm echter weer onverstoord verder. Al dat harde werken loont, maar het hectische bestaan begint bij sommigen ook zijn tol te eisen. Dat blijkt wel uit de gesprekken die Aardschok voert met bassist Eugene Abdiukhanov en vocaliste Tatiana Shmaylyuk.

Patrick Lamberts

BABYMETAL

KLEINE MEISJES WORDEN GROOT

Op 11 oktober verschijnt ‘Metal Galaxy’, het derde studioalbum van het Japanse Babymetal. De ‘band’, als je het zo al mag noemen, veroverde sinds hun optredens in 2016 stormenderhand het Europese continent. In Japan en Zuidoost-Azië hadden de drie al langer een ware sterrenstatus. Zonder slag of stoot verloopt het succesverhaal niet. Van de drie meisjes die Babymetal in het openbaar gestalte geven, zijn er nog maar twee over. Of toch niet? En vorig jaar overleed de gitarist van de band. Genoeg om over te praten dus.

André Verhuysen

REFUSED

DE OORLOGSVERKLARING VAN REFUSED

Het Zweedse Refused is terug met ‘War Music’, een album bomvol songs met kritische quotes van bekende en minder bekende activisten door de eeuwen heen. Ursula Le Guin, Ulrike Meinhof, Pussy Riot, Raoul Vaneigem, Oscar Wilde, Sergio Leone, Kurt Schwitters, Leon Trotski, Warsan Shire, Rebecca Asher, William Blake, Steve Earle, Frida Kahlo, Flannery O’ Connor, Karl Marx, Eugène Pottier, Simone de Beauvoir, Bertholt Brecht en John Zorn hebben momenten van revolutionair denken laten zien waar Refused dan weer een manifest uit heeft samengesteld.

René Vanes

MAGIC O METAL

DUIK IN DE WERELD VAN MAGIC O METAL

Kinderen motiveren om alles uit zichzelf te halen. Ze laten zien dat ook zij in staat zijn om muziek te maken, een spannend verhaal te schrijven of een prachtige tekening te maken. Het klinkt als een enorme uitdaging. En dat is het ook. Vanuit hun passie voor heavy metal zijn muzikant Sander Gommans (o.a. ex-After Forever, HDK), tekenaar Scott Wenmakers en manager Menno Kappe dit avontuur aangegaan. Hun missie: met het project Magic O Metal kinderen stimuleren om hun dromen te volgen en creatief bezig te zijn. En daarbij meteen een nieuwe generatie laten kennismaken met metalmuziek. Na vier jaar keihard werken is er een indrukwekkend begin gecreëerd. „Een droom die in vervulling gaat”, aldus Sander.

Anita Boel

LIFE OF AGONY

RIVER RUNS RED

Life Of Agony’s nieuwe album ‘The Sound Of Scars’ is een direct vervolg op het conceptalbum ‘River Runs Red’, nog altijd de populairste plaat onder LOA-fans. Daarom presenteert Aardschok een tweeledig verhaal, met hier eerst de nadruk op die cultklassieker uit 1993. Bassist Alan Robert en gitarist Joey Z duiken in het verleden en vertellen over een donkere kelder, vruchtbare ‘power naps’ en de invloed die Type O Negative, Pantera en Pink Floyd op de plaat hebben gehad.

Patrick Lamberts

LIFE OF AGONY

RIVER RUNS AGAIN

Tijd heelt alle wonden. Die boodschap draagt Life Of Agony uit met ‘The Sound Of Scars’, het nieuwe album dat conceptueel en muzikaal direct aansluit op ‘River Runs Red’ uit 1993. De Amerikaanse band keert terug naar het verleden om een stap voorwaarts te kunnen maken. In de woorden van Mina Caputa: „Er is een nieuwe tijd aangebroken en we zijn nu niet meer te stoppen. Dit album wordt mega.”

Patrick Lamberts

MISTER MISERY

DIKKE ELLENDE

Wat goed is komt snel. Het Zweedse Mister Misery werd begin 2018 opgericht door gitarist/zanger Harley Vendetta, die in gitarist Alex Nine al snel een partner-in-crime vond. Hun persoonlijke ellende deelden ze met drummer Rizzy en bassist Eddie Crow, wat heeft geresulteerd in het ijzersterke debuut ‘Unalive’. Aardschok spreekt met Harley en Alex, die duidelijk hun geluk niet op kunnen.

Lilo Hegt

RAY ALDER

WATERWERKEN

In 1987 kwam Ray Alder als broekie binnen bij Fates Warning. Hij moest zijn favoriete zanger, John Arch, vervangen bij deze grondleggers van de progressieve metal. Nog geen jaar later verscheen het album ‘No Exit’ waarop Alder grote indruk maakte en meteen liet horen wat hij in zijn mars had. De hoge en onstuimige zang van ruim dertig jaar geleden heeft inmiddels plaatsgemaakt voor diepte, warmte en sereniteit, overigens zonder aan kwaliteit in te boeten. En beter nog: de sympathieke Alder bewijst anno 2019 met zijn eerste soloalbum, ‘What The Water Wants’, dat hij nog steeds kan schitteren, ook zonder Fates Warning.

Diederick RR9660

CORELEONI

EN DAT IS II

Geestelijke vader van CoreLeoni is gitarist Leo Leoni, in het dagelijkse leven lid van Gotthard, de meest succesvolle Zwitserse hardrockband ooit. Omdat de catalogus van Gotthard na bijna dertig jaar zo uitgebreid is, dreigen veel nummers in de vergetelheid te geraken. Om dat tegen te gaan richtte Leoni in 2016 CoreLeoni op, waarmee hij oude Gotthard-nummers opnieuw opneemt. Na het twee jaar geleden verschenen debuutalbum staat nu ‘II’ op uitkomen. Behalve tien Gotthard-nummers bevat het ook twee cover­songs en twee nieuwe nummers.

Ron Willemsen

LACUNA COIL

ZWARTE ZIELENROERSELEN

Het Italiaanse Lacuna Coil draait inmiddels al ruim twintig jaar mee in de scene. Op 11 oktober komt het negende studioalbum ‘Black Anima’ uit. Kun je na zoveel jaren en albums nog verrassen? Nou, zeker! Het album klinkt onverwacht heavy, donker en gevarieerd. De titel, vrijuit vertaald ‘zwarte ziel’, is alleszeggend. Het artwork, een boek, tarotkaarten en de kleding van de bandleden maken het concept compleet. Zanger Andrea Ferro geeft tekst en uitleg.

Anita Boel

ANGEL WITCH

HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED

Ze doen het vaak nog goed, de nog actieve oudjes uit de ooit zo invloedrijke New Wave Of British Heavy Metal. Tot de taaie rakkers behoort ook Angel Witch. ‘Angel Of Light’ mag dan pas het vijfde album in de 40-jarige bandhistorie zijn, maar van enige vorm van metaalmoeheid lijkt totaal geen sprake. De band uit het graafschap Kent debuteerde in 1980 met een flitsend, titelloos album. Noem het gerust een klassieker in het NWOBHM-genre. Het succes was echter van korte duur en de band bleef verstoken van wereldroem en fortuin. Anno 2019 blijkt Angel Witch niets aan energie, bevlogenheid en, belangrijker, relevantie te hebben ingeboet. Aardschok spreekt met zanger/gitarist en bandleider Kevin Heybourne, een zestiger inmiddels.

Stan Novak

INSOMNIUM

GAVE GRAFHERRIE

Snijdende kou, een hopeloze reis en een ochtend die maar niet komt. En dat ononderbroken, in één lang nummer. Dat is wat Insomnium met ‘Winter’s Gate’ (2016) over de wereld uitstortte. Het melancholische meesterwerk van de Finse melodische death metalformatie haalde met recht menig jaarlijst. Het succes heeft ook een keerzijde. Door de vele shows zit er inmiddels drie jaar tussen ‘Winter’s Gate’ en zijn opvolger: ‘Heart Like A Grave’. En ook intern kraakt het. Hoog tijd om bij gitarist Ville Friman te polsen wat er precies aan de hand is.

Justin Erkens

AIRBOURNE

OMRINGD DOOR HISTORIE

Voor de opnamen van hun vijfde album togen de mannen van Airbourne naar de legendarische RCA-studio in Nashville, waar in een grijs verleden countrygrootheden als Jim Reeves, Dolly Parton, Waylon Jennings en Roger Miller hun hits opnamen. Elvis Presley en Roy Orbison waren er ook kind aan huis. De Australische formatie ging er aan de slag met de lokale producer Dave Cobb, die de afgelopen jaren ook hoofdzakelijk met countryachtige acts werkte. Toch kwam Airbourne terug met misschien wel het hardst rockende album uit de loopbaan: ‘Boneshaker’. Juist met dank aan diezelfde Dave Cobb, vertelt zanger en gitarist Joel O’Keeffe, die samen met zijn drummende broer Ryan het hart van de band vormt.

Robert Haagsma

LEPROUS

MUZIEK ALS THERAPIE

‘Pitfalls’ zal de meeste fans van de Noorse band Leprous danig verrassen. De melodieuze passages die op voorgaande albums onderdeel van het grote geheel vormden, hebben heel sterk de overhand gekregen. Het is daarnaast een heel persoonlijke plaat geworden. Zanger en toetsenist Einar Solberg worstelde de afgelopen jaren met depressies en angstaanvallen. Een donkere periode waarvan hij in de teksten openhartig verslag doet. De drastische wijziging van de sound zal een deel van het publiek wellicht rauw op het dak vallen, maar hopelijk geven velen het dappere document een verdiende kans. Einar Solberg zelf realiseert zich dat ‘Pitfalls’ een muzikaal waagstuk is, maar is niet bang voor de reacties.

Robert Haagsma

FLYING COLORS

DE LACHENDE DERDE

‘Third Degree’ is het derde album van de Amerikaanse progrocksupergroep Flying Colors. Het is een vrolijke plaat geworden, maar geen (v)luchtige. Zo vliegen er bij tijden ook stevige rockpassages voorbij in de lange composities. Steve Morse, tevens bekend van Deep Purple, Dixie Dregs en Steve Morse Band, is verantwoordelijk voor het verfijnde gitaarspel. Met hem gaan we in vogelvlucht langs alle negen nieuwe nummers.

Patrick Lamberts

ENDSEEKER

OOGSTTIJD

Met slechts vijf jaar op de teller geldt Endseeker als relatief nieuwe band. Toch draaien de vijf Hamburgse heren al vijfentwintig jaar mee in de Duitse metalscene. Die kwart eeuw beschouwen ze als hun zaai- en groeiperiode. Met hun tweede album ‘The Harvest’ vangt het oogstseizoen aan. De op Zweedse leest geschoeide death metal met een eigen twist geldt als rijke opbrengst.

Wouter Dielesen

KORN

GENEZINGSGROOVES

‘The Nothing’ is Korns dertiende album en dat is niet niks. Dat de door demonen geplaagde band na 25 jaar überhaupt nog bestaat, mag best een klein wonder heten. Stug doorgaan en de muziek als verwerkingsmiddel gebruiken is het motto. Drummer Ray Luzier en de gitaristen Brian ‘Head’ Welch en James ‘Munky’ Schaffer vertellen over hoe ze van niets toch weer iets hebben weten te maken.

Patrick Lamberts

BODYFARM

STOPPEN WAS NOOIT EEN OPTIE!

Op vrijdag 27 september verschijnt het nieuwe album van de Nederlandse death metalband Bodyfarm. Op zich niets bijzonders, zo lijkt, ware het niet dat zanger/gitarist/oprichter Thomas Wouters de release spijtig genoeg niet meer mee mag maken. Hij overleed in augustus, sneller dan aanvankelijk verwacht, aan de gevolgen van een hersentumor.

Stephan Gebédi

BORKNAGAR

SCHOON SCHIP

Vorig jaar gingen Borknagar en gitarist Jens F. Ryden - tevens oprichter van het jaarlijkse Inferno Extreme Metal Festival in Olso - harmonieus uit elkaar. Drummer Baard Kolstad (nu Leprous) werd ook vervangen en begin dit jaar nam zanger Andreas Hedlund na bijna twintig jaar afscheid. Toch ligt er sinds 27 september een nieuw Borknagar-album in de winkels: ‘True North’. Gitarist/oprichter Øystein Garnes geeft tekst en uitleg.

Wouter Hommel

MAYHEM

PROFESSIONELE CHAOTEN

Het verhaal Mayhem is al veelvuldig verteld. In boeken, films en tijdschriften als deze. Ik ga daarom niet in herhaling vervallen: wie de shockerende geschiedenis van deze band nog eens wil nalezen, gaat maar even naar Wikipedia. De aanleiding van dit artikel is namelijk een vrij alledaagse: Mayhem brengt in oktober een nieuw album uit. Het uitbrengen van een album is voor de band echter bepaald niet alledaags: ‘Daemon’ is pas het zesde album in de inmiddels vijfendertigjarige geschiedenis van deze Noorse black metallegende. Gesprekspartner is bassist en medeoprichter Jørn Stubberud (beter bekend als Necrobutcher), die laat blijken een goedlachse spraakwaterval te zijn met een gezonde dosis zelfspot.

Ype TVS

ALCEST

TUSSEN TWEE WERELDEN

Wat doe je wanneer je muziekstijl zo uiteenlopend is dat er eigenlijk geen genre voor bestaat? Precies: je eigen genre creëren. De Franse muzikant Stéphane Paut, beter bekend onder zijn alias Neige, deed het. Hoewel zijn band Alcest ooit begon als black metalproject, doken er door de jaren heen steeds meer elementen uit de shoegaze en dreampop op in zijn muziek. Na het wisselend ontvangen dreampopalbum ‘Shelter’ uit 2014 keerde Alcest in 2016 met het ijzersterke ‘Kodama’ terug aan het metalfront. Drie jaar later staan we aan de vooravond van de release van de zesde langspeler ‘Spiritual Instinct’. Aardschok spreekt met Neige over zijn spiritualiteit, het immense succes van ‘Kodama’ en natuurlijk de langverwachte nieuwe plaat.

Marlous de Jonge

GOLDEN AGE ROCK FESTIVAL

23 T/M 25 AUGUSTUS - MANèGE FONCK - LUIK (B)

Dit nieuwe ‘classic rock’-festival, met af en toe een uitstapje naar ‘nieuwere’ bands, vindt dit jaar voor het eerst plaats. Midden in de stad Luik in een oude paardenmanege. Van vrijdagmiddag tot zondagavond kunnen liefhebbers van bands uit ‘the golden age’ hun harten sneller laten kloppen.

Raymond Helebrand

METALLICA & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY ORCHESTRA

6 EN 8 SEPTEMBER - CHASE CENTER – SAN FRANCISCO

Het Chase Center in San Francisco is een nieuwe multifunctionele sporthal annex concertzaal en tevens het nieuwe onderkomen van basketbalclub Golden State Warriors. De opening van de state-of-the-art arena wordt door Metallica aangegrepen om het twintigjarig jubileum van de S&M-shows te vieren.

Matthijs Kropff