Aardschok april 2020

NIGHTWISH

NATUURLIJK!

Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Eindelijk mogen we los over ‘Human :II: Nature’. Na een sneak preview in januari en een artikel over/met Floor vorige maand, kunnen we het nu écht hebben over het eerste Nightwish-album in vijf jaar. En of daar wat over te vertellen is. Niet alleen zijn het twee schijfjes voor de prijs van één. We hebben ook te maken met een zangeres - een Nederlandse nota bene! - in topvorm. Een maestro die eigenhandig de grenzen van het genre verlegt. Een hele band die de passie voor muziek belichaamt. We zouden een Aardschok kunnen vullen over ‘Human :II: Nature’. Maar dat doen we jullie niet aan. In plaats daarvan een selectie. Het beste van een rits aan interviews.

Justin Erkens

TESTAMENT

EEN COMFORTABELE CLUB

Backstage in Ancienne Belgique gaat het maar over drie dingen: corona, corona en corona. Op dinsdag 10 maart treden Death Angel, Exodus en Testament op in de Brusselse concertzaal in het kader van de Europese tournee die ze gezamenlijk ondernemen onder de naam The Bay Strikes Back. Twee weken eerder moest de show in Milaan nog worden afgelast. Terwijl het publiek binnendruppelt maakt de Belgische overheid bekend dat ook hier ten lande alle evenementen met meer dan duizend bezoekers moeten worden geannuleerd. Vanaf morgen. Vandaag kruipen bands en publiek door het oog van de naald. Maar vanaf nu is het gedaan met de pret, realiseert ook Testament-boegbeeld Chuck Billy zich.

André Verhuysen

DYNAZTY

DE ZEVENDE ZALIGHEID

Gestaag volgt Dynazty de weg richting succes. Opgericht in 2008 is de Zweedse melodieuze metalformatie inmiddels toe aan de zevende plaat. ‘The Dark Delight’ is gevarieerder en beter dan z’n voorgangers. Voldoende reden voor Aardschok om contact te zoeken met zanger Nils Molin. Hij is ook de ‘clean voice’ van Amaranthe, met wie hij net een uitgebreide tour als opener voor Sabaton en Apocalyptica achter de rug heeft.

Ron Willemsen

OZZY OSBOURNE

BROKKENPILOOT

Ozzy Osbourne is bijna dagelijks in het nieuws. De beste man maakt de laatste jaren immers meer brokken dan hem lief is. Een jaar geleden viel hij weer eens zo hard dat het hem noodzaakte alle nog resterende optredens van de lopende ‘afscheidstournee’ tot nader order op te schorten. En dan was er ook nog de boodschap dat Ozzy lijdt aan de ziekte van Parkinson. Toch was er ineens, zonder veel rumoer vooraf, een nieuw studioalbum van de veteraan, het eerste in tien jaar: ‘Ordinary Man’. Het oorspronkelijke plan was om in de vorige Aardschok al een groot interview met Ozzy te plaatsen, maar keer op keer liepen de gemaakte afspraken spaak. Na veel vijven en zessen en ruim na de deadline van het vorige blad krijgen we de Gewone Man dan toch aan de telefoon, al is het maar voor slechts vijftien minuten.

André Verhuysen

JOE SATRIANI

VEELZIJDIG VIRTUOOS

De inmiddels 63-jarige Amerikaanse gitarist Joe Satriani doet al ruim 33 jaar op het allerhoogste niveau mee. Dankzij zijn buitengewoon goede gevoel voor melodie en groove, maar ook zijn vlekkeloze spel en fluwelen techniek levert hij constant kwaliteit: live en op plaat. Ongekend voor een rockmuzikant die hoofdzakelijk instrumentale muziek aflevert. Met het nieuwe album ‘Shapeshifting’ laat ‘Satch’ zich van zowel zijn meest veelzijdige als meest beknopte kant horen.

Patrick Lamberts

ARJEN LUCASSEN

EEN REIS DOOR DE TIJD

Naast Floor Jansen en Ad Vandenberg is Arjen Anthony Lucassen wereldwijd gezien de meest succesvolle Nederlandse hardrockmuzikant. Als Iron Anthony, Arjen Lucassen, simpelweg Anthony of Ayreon creëert de kluizenaar in zijn Electric Castle-studio fantastische conceptalbums voor Ayreon en staat hij aan de wieg van muzikaal verschillende bands en projecten als Guilt Machine, The Gentle Storm, Star One, Stream Of Passion en Ambeon. Wie is deze Arjen? Aardschok doorloopt met de zanger, gitarist, componist en producent zijn carrière.

Metal Mike

DOOL

HEMELS GENOT

Na twintig jaar keihard knokken in de onstuimige muziekbusiness heeft Ryanne van Dorst het dan eindelijk voor elkaar: ze oogst succes. Dat doet ze met haar band Dool. En hoe. Debuutalbum ‘Here Now, There Then’ werd in 2017 door de makers van Aardschok verkozen tot ‘Album Van Het Jaar’ en het Duitse magazine Rock Hard positioneerde de plaat op nummer 13 in hun lijst ‘Best 100 Albums Of The New Millennium’. Inmiddels lopen de zalen sneller vol dan de zangeres/gitariste had durven dromen. Daarmee is Dool uitgegroeid tot Ryanne’s portaal naar geluk. Naar aanleiding van de langverwachte opvolger, het wederom indrukwekkende ‘Summerland’, spreekt Aardschok haar uitvoerig over de lusten en lasten van het leven hier op aarde.

Patrick Lamberts

WOLF

RUMOER IN DE ROEDEL

Na het puike album ‘Devil Seed’ (2014) en een geslaagde tournee begon de Zweedse formatie Wolf in 2018 vol goede moed aan het volgende album. Er volgde echter een forse tegenslag toen vorig jaar de complete ritmesectie volslagen onverwacht de handdoek in de ring gooide. Oprichter en opperhoofd van Wolf, zanger/gitarist Niklas Stålvind, vertelt wat er gebeurde.

Gerrit Mesker

DEADRISEN

MET LIEFDE GEMAAKT

DeadRisen is een nieuwe band, opgericht door gitarist Rod Rivera (Rivera Bomma) en bassist Mike LePond (o.a. Symphony X en Ross The Boss), die zojuist een prima titelloos debuutplaat heeft uitgebracht. LePond heeft een druk jaar voor de boeg, want na de aanstaande tournee met Ross The Boss volgt nog een uitgebreide tour met Symphony X ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van die band, de release van zijn nieuwe, derde soloalbum in mei en later dit jaar wordt een nieuwe Symphony X-plaat opgenomen. Hoe pakt hij dit alles aan wat betreft tijd?

Ron Willemsen

WHITE STONES

DUISTER ZONDER DISTORTION

De verlegen Opeth-bassist Martin Mendez heeft het eindelijk aangedurfd om een eigen band op te richten: White Stones. Op debuutalbum ‘Kuarahy’ slaat death metal de klok. Met volop grunts. Er is echter wel iets opvallends aan de hand: de gitaren klinken vrijwel clean. „Ik vind dat het eindresultaat op deze manier duisterder klinkt dan met veel distortiongitaar”, aldus Mendez.

Patrick Lamberts

BENIGHTED

SOMETHING BEAUTIFUL

De carrière van Benighted zit al jaren in de lift. Dat groeiende succes kostte de Franse deathgrindband de nodige leden, maar sinds 2017 is de bezetting stabiel. Dezelfde lineup die de EP ‘Dogs Always Bite Harder Than Their Master’ (2018) opnam, komt nu met het negende volwaardige studioalbum ‘Obscene Repressed’. De extreme muziek krijgt extra kleur dankzij de terugkeer van hardcore-invloeden, nieuwe stijlelementen, vocale variatie en klinkende gastbijdragen. Het album wordt gedragen door een verontrustend conceptverhaal. Toch verliest de band ook de humor niet uit het oog. Daar draagt zanger Julien Truchan persoonlijk zorg voor.

Wouter Dielesen

ATTILA

EERBETOON AAN ECHTGENOTE

Nadat in 1996 in alle stilte het album ‘TV Babies’ verschenen was, zag het er lang naar uit dat dit de zwanenzang zou zijn van de Nederlandse formatie Attila. De band repeteerde nog wel wekelijks, maar de lust om nieuw materiaal uit te brengen leek definitief gedoofd te zijn. Toch verscheen er in de vorm van ‘Solace’ onlangs toch een splinternieuw album. De aanleiding om die te maken was alleen wel een droevige: voor zanger en gitarist Herbie Vanderloo was het de manier om het verlies van zijn vrouw te verwerken, die in 2018 aan multiple sclerose overleed. ‘Solace’ is dan ook een album geworden dat aan haar is opgedragen. De muzikant blijkt terug op de bewogen ontstaansgeschiedenis ervan.

Robert Haagsma

DEF LEPPARD

DE KLASSIEKER: ‘ON THROUGH THE NIGHT’

Afgaande op de duizelingwekkende verkoopcijfers en de vele radiohits die ermee gescoord werden, lijkt ‘Hysteria’ uit 1987 de meest voor de hand liggende klassieker van Def Leppard. Eigenwijs als we zijn kiezen we echter voor het debuut ‘On Through The Night’ uit 1980. Het is het album dat immers nog altijd gekoesterd wordt door de fans van het eerste uur, aangezien het vijftal uit Sheffield hierop nog als een echte hardrockband klinkt. Het is bovendien onderdeel van de boxset ‘The Early Years 79-81’ die dit voorjaar uitkomt. Zanger Joe Elliott is nauw betrokken geweest bij de samenstelling daarvan. Hij blikt met ons terug op het eerste album van de band die hij veertig jaar later nog altijd aanvoert.

Robert Haagsma

WALTARI

RARE JONGENS DIE FINNEN

Waltari is een eigenzinnige band. Sinds 1986 al. Wars van hypes en trends heeft het altijd een eigen weg gekozen, wat keer op keer leidde tot gevarieerde, genre-overschrijdende platen. Inmiddels is het Finse zevental toe aan de veertiende, getiteld ‘Global Rock’. Aardschok spreekt met het gezicht van Waltari: bandleider, bassist en zanger Kärtsy Hatakka.

Ron Willemsen

CONCEPTION

HERNIEUWDE KENNISMAKING

De laatste keer dat de Noorse metalband Conception in Aardschok is ondervraagd was in 1997. De aanleiding was de release van het vierde album ‘Flow’. Ruim een jaar later gingen de vier bandleden hun eigen weg. Zo richtte gitarist Tore Østby het geweldige Ark op en zanger Roy Khan begon een succesvolle carrière bij het Amerikaanse Kamelot, totdat hij tien jaar geleden wegens gezondheidsredenen opstapte en van de radar verdween. De reünie van Conception in april 2018 kwam dan ook als een complete verrassing. Sindsdien heeft de band niet stilgezeten. Eerst was er de comeback-EP ‘My Dark Symphony’ en begin april verschijnt de langspeler ‘State Of Deception’. Kortom: hoogste tijd om bij te praten met Roy Khan.

Lilo Hegt

WOLFHEART

OORLOGSWINTER

Zanger/gitarist Tuomas Saukkonen heeft zich weer eens flink uit de naad gewerkt. Nadat in januari onder de naam ‘Waves’ een nieuw album verscheen van zijn soloproject Dawn Of Solace, komt in april het nieuwe Wolfheart-album ‘Wolves Of Karelia’ uit. In het drukke promotieschema maakt de Fin gelukkig uitgebreid de tijd vrij om met Aardschok te praten.

Anita Boel

DISBELIEF

DE WRAAK VAN MOEDER NATUUR

In 2010 bracht het Duitse Disbelief het album ‘Heal!’ uit, waarvan slechts de helft bestond uit nieuwe nummers. Daarna hoorden we zeven jaar lang weinig tot niets van Disbelief, waardoor het leek dat het doek was gevallen voor de death/thrashband uit het plaatsje Gundernhausen. In 2017 meldde de band zich echter terug met een nieuw album en nu is er alweer een nieuwe plaat.

Stephan Gebédi

INTRONAUT

BURNOUT TE BOVEN

Een drummer ontsla je niet zomaar. Zeker niet als hij de nodige kwaliteiten bezit. De Amerikaanse metalband Intronaut zag zich echter genoodzaakt om Danny Walker de laan uit te sturen. De reden: meerdere serieuze aanklachten aan diens adres. Daarna volgde een collectieve burn-out. Na een broodnodige pauze is er nu eindelijk het eerste album zonder Walker, maar met slagwerker Alex Rüdinger: ‘Fluid Existential Inversions’. Rüdinger is echter inmiddels ook al weer vervangen. Zanger/gitarist Sacha Dunable vertelt over dit drummersdrama en meer.

Patrick Lamberts

ORANSSI PAZUZU

ORANJE BOVEN

Oranssi Pazuzu is één van die bands die grenzen verleggen als een essentieel onderdeel van muziek maken beschouwen. Dat levert in hun geval een combinatie van black metal en psychedelische rock op, een beschrijving die het wonderlijke karakter van deze Finnen eigenlijk nog tekortdoet. Hoe specifiek en niche-achtig hun muziek ook is, het nieuwe album ‘Mestarin Kynsi’ verschijnt op een label van formaat, dat klaarblijkelijk potentie ziet in de eigenzinnige koers van de band. Het loont dus nog om avontuurlijk te zijn. Zanger/gitarist Juho Vanhanen doet het een en ander uit de doeken.

Ype TVS

IGORRR

YIN EN YANG

Het is me een rariteitenkabinet, dat Igorrr. Extreme metal is het directe aanknopingspunt voor (lezers van) dit blad, maar dat element combineert bandbrein Gautier Serre doodleuk met moderne barokmuziek, oosterse melodieën en breakcore in de stijl van Aphex Twin. Als water en vuur. Inclusief klavecimbel, strijkers, sitars, vrouwenzang en Corpsegrinder. Jawel, de zanger van Cannibal Corpse doet zijn ding op „Parpaing”, dat zo ongeveer de meest rechttoe rechtaan metaltrack is op Igorrrs nieuwe album ‘Spirituality And Distortion’. Kortom: Gautier schiet met zijn klanken van hot naar her. Hoe komt een mens hierbij?

Ype TVS

THANATOS

DISFUNCTIONELE FAMILIE

Op 16 maart 2019 vierde Thanatos z’n 35-jarig jubileum met een speciaal optreden in Rotterdam, waarbij alle voormalige bandleden nog een keer het podium opkwamen. Van stoppen op dit hoogtepunt is echter geen sprake. Integendeel, inmiddels ligt er met ‘Violent Death Rituals’ zelfs een nieuwe plaat in de bakken. Zanger en gitarist Stephan Gebédi blikt terug en kijkt vooruit.

André Verhuysen

BERZERKER LEGION

VETERANENCLUB

De gezamenlijke liefde voor melodieuze death metal uit de jaren negentig stond voor gitarist Alwin Zuur (tevens bassist bij Asphyx) en Tomas Elofsson (live-gitarist bij Hypocrisy) ten grondslag aan de oprichting van Berzerker Legion. De groep bestaat verder uit bassist Fredrik Isaksson (Dark Funeral), drummer James Stewart (Vader) en zanger Jonny Pettersson (Gods Forsaken). Van een zogenaamde ‘death metal-supergroep’ wil Alwin niets weten, want ondanks de ervarenheid van alle leden is het een nieuwe band die zich gewoon nog moet bewijzen. De eerste aanzet daartoe is het onlangs verschenen debuut ‘Obliterate The Weak’.

Wouter Hommel

IRIST

ORDER! ORDER!

‘Order Of The Mind’ van de Amerikaanse band Irist is een van de beste debuutalbums die je dit jaar gaat horen. De stevig groovende en volwassen klinkende metal in de lijn van Gojira, The Dillinger Escape Plan en Sepultura spreekt voor zich. Gitarist en oprichter Pablo Davila praat Irist ‘in the picture’ bij Aardschok.

Patrick Lamberts