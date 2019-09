Aardschok oktober 2019

In de Aardschok van oktober 2019 lees je alles over:

OPETH -- EXHORDER -- MICHAEL SCHENKER FEST -- STEEL PANTHER -- TARJA -- VISIONS OF ATLANTIS -- TIM TRONCKOE -- NEMESEA -- BLACK STAR RIDERS -- KILLSWITCH ENGAGE -- SUICIDAL ANGELS -- SONATA ARCTICA -- SINNER -- RAM -- SCOTT STAPP -- THE PRICE -- CARNIFEX -- KOBRA AND THE LOTUS -- CROBOT -- BATUSHKA -- CULT OF LUNA -- ENTOMBED -- KLONE -- ORM -- LOKERSE FEESTEN -- STONEHENGE -- DYNAMO METAL FEST -- WACKEN OPEN AIR -- SUMMER BREEZE -- INTO THE GRAVE -- ALCATRAZ

OPETH

DOUBLE TROUBLE

Mikael Åkerfeldt wilde na de toercyclus ter promotie van ‘Sorceress’ eigenlijk een sabbatical inluiden. Hij was namelijk opgebrand. Even een jaar ertussenuit was het idee. Een maand later zat de zanger/gitarist echter alweer in zijn Junk Mail-studio te schrijven. En dus krijgen we met ‘In Cauda Venenum’ toch sneller dan bedoeld nieuw studiowerk van Opeth voorgeschoteld. Gelukkig maar, want hiermee voegt de band een magistraal en episch nieuw hoofdstuk aan zijn oeuvre toe. Åkerfeldt: „Ik behandel elk album van Opeth alsof het mijn laatste is, zo ook ‘In Cauda Venenum’.”

Patrick Lamberts

EXHORDER

GODFATHERS VAN DE GROOVE

De venijnig groovende metalgroep Exhorder heeft er maar liefst vier reünies voor nodig gehad, maar eindelijk is het dan raak. Bijna dertig jaar na ‘Slaughter In The Vatican’ en ‘The Law’ presenteert de groep uit New Orleans ‘Mourn The Southern Skies’. De lange aanloop naar dit derde album gaat hand in hand met de onstuimige geschiedenis van de cultband. Zanger Kyle Thomas, die we inmiddels ook kennen van Floodgate, Alabama Thunderpussy en tegenwoordig Trouble, is blij dat hij eindelijk, zoals hij het zelf zegt, de klus met Exhorder kan afmaken.

Bastiaan Tuenter

MICHAEL SCHENKER FEST

DE BEER IS LOS

Michael Schenker houdt de vaart er goed in. Anderhalf jaar na het succesvolle 'Resurrection' brengt de excentrieke meestergitarist al de opvolger 'Revelation' uit. Op 23 augustus om precies te zijn en wederom onder de naam Michael Schenker Fest. Niet dat het veel uitmaakt, want de muziek van de inmiddels 64-jarige Duister is nog steeds uit duizenden herkenbaar. MSG, Temple Of Rock of MSF, ongeacht de naam van het beestje, centraal staat altijd Schenkers oorstrelende en hoogst authentieke gitaarspel.

Stan Novak

STEEL PANTHER

#METOO RULES!

Op 27 september verschijnt het vijfde studioalbum van het all-American neo-glamrockkwartet Steel Panther, ‘Heavy Metal Rules’. In juli was de band te zien op de Zwarte Cross en op Dynamo Metal Fest. Met drummer Sticks Zadinia en gitarist Satchel bespreken we de nog altijd groeiende populariteit van de band. Met een goed gevoel voor overdrijving en timing trekken de heren moeiteloos het gesprek naar zich toe.

René Vanes

TARJA

DE RAUWE REALITEIT

Metal, klassiek en kerstmuziek; als er een rode draad in de loopbaan van Tarja Turunen zichtbaar is, dan is het wel haar grote veelzijdigheid. De voormalige zangeres van Nightwish keert met haar nieuwe soloplaat ‘In The Raw’ echter terug op vertrouwd terrein: naast een aantal melodieuze stukken bevat het album vooral robuuste progressieve metal. Toch heeft het werkstuk ook iets nieuws te bieden: de sprookjesteksten van voorheen hebben plaatsgemaakt voor openhartige bespiegelingen, geworteld in haar eigen leven.

Robert Haagsma

VISIONS OF ATLANTIS

DE REIS EN DE WAARHEID

Het van oorsprong Oostenrijkse Visions Of Atlantis staat niet bepaald bekend om z’n stabiele lineup. Sinds de start in 2000 hebben legio muzikanten, zangers en zangeressen deel uitgemaakt van de symfonische power metalband en de muzikale droom van drummer Thomas Caser, in het dagelijks leven directeur van Napalm Records, het label waar Visions Of Atlantis niet geheel toevallig onder contract staat. Inmiddels is er de zevende studioplaat van het gezelschap. Zangeres Clémentine Delauney voorziet ons van toelichting.

Ron Willemsen

TIM TRONCKOE

EEN HISTORISCH BOEK

Op 28 september brengt de Belgische fotograaf Tim Tronckoe een boek uit, genaamd ‘Portraits’. In dit boek etaleert hij het resultaat van drie jaar werk. Gedurende die drie jaren portretteerde hij zijn vrienden en kennissen uit de hardrock- en metalscene als historische figuren. Hij fotografeerde ze met het juiste licht en met de correcte outfits, hetgeen de foto’s een uniek schildereffect geeft.

NEMESEA

VALLEN EN OPSTAAN

Drie jaar geleden bracht het Nederlandse Nemesea het album ‘Uprise’ uit. Het was helaas ook meteen het moment waarop frontvrouw Manda Ophuis moest afhaken wegens gezondheidsproblemen. Het woord ‘opgeven’ staat echter niet in het woordenboek van Nemesea. Samen met zangeres Sanne Mieloo is gewerkt aan een steengoede nieuwe plaat, ‘White Flag’. Aan het begin van de zomervakantie praat gitarist Hendrik Jan ‘HJ’ de Jong ons graag even bij.

Anita Boel

BLACK STAR RIDERS

VOOR HET LEVEN

Herrezen uit de as van Thin Lizzy, maar inmiddels volgroeid en volledig op eigen benen. Black Star Riders brengt met ‘Another State Of Grace’ al weer het vierde album in zeven jaar uit. Om hun classic rock van nieuw elan te verzien, verzamelden de bandbazen Ricky Warwick en Scott Gorham nieuwe muzikanten om zich heen. Het doel blijft onveranderd: de stijgende lijn blijven volgen. Een ontspannen Ricky Warwick staat Aardschok te woord.

Bastiaan Tuenter

KILLSWITCH ENGAGE

LAAT EEN LICHT SCHIJNEN

Jesse Leach moet een déjà vu hebben beleefd. In aanloop naar Killswitch Engage’s nieuwe album ‘Atonement’ was hij gedeprimeerd en raakte hij zijn stem kwijt. Het zijn dezelfde voorvallen die hem vijftien jaar geleden de band direct na de release van doorbraakalbum ‘Alive Or Just Breathing’ deden verlaten. De tijden zijn echter veranderd. Hij heeft zich ditmaal niet uit het veld laten slaan. Sterker nog, voor het eerst in zijn ruim twintigjarige carrière is hij op een derde achtereenvolgend album van dezelfde band te horen. Op ‘Atonement’ horen we Jesse Leach op zijn best, vol overgave een brug slaand tussen zwaarmoedigheid en onverbeterlijk optimisme.

Bastiaan Tuenter

SUICIDAL ANGELS

THRASH FOREVER!

De beste Griekse metalband van de afgelopen twintig jaar? Dan komen al snel namen als SepticFlesh, Rotting Christ en Firewind naar boven. En daar wordt Suicidal Angels mee tekort gedaan. Deze thrashers uit Athene werken al bijna twintig jaar aan een ijzersterke discografie, die inmiddels bestaat uit een zestal old-school thrashplaten. In eigen land stonden ze al in het voorprogramma van Slayer en Metallica. Ook internationaal werken de heren zich het (toer)zweet in de naad. Vermoeiend? Daar is op het nieuwe ‘Years Of Aggression’ niets van te merken. Gitarist/zanger Nick Melissourgos doet het woord.

Justin Erkens

SONATA ARCTICA

EEN VERKOELEND ALBUM

Na een zomer waarin het ene na het andere hitterecord gebroken werd is het moeilijk voor te stellen, maar ooit worden de dagen weer korter en gaat de temperatuur weer richting het vriespunt. Sonata Arctica heeft daar nu alvast het album voor gemaakt. Het nieuwe werkstuk van de Finse metalband is namelijk getiteld ‘Talviyö’, wat staat voor ‘winternacht’. Het is een album waarop Sonata Arctica opnieuw bewijst meesters van de melodieuze metal te zijn. Toetsenist Henrik ‘Henkka’ Klingenberg over hoe deze tiende plaat tot stand gekomen is.

Robert Haagsma

SINNER

VIVA MEXICO

Sinner, opgericht in 1982, is het geesteskind van de Duitse bassist, zanger, componist en producer Mat Sinner. ‘Santa Muerte’ is het nieuwste werkstuk van zijn band, dat twee jaar na ‘Tequila Suicide’ verschijnt. Terwijl hij met Primal Fear, één van zijn andere bands, door Europa trekt, maakt Mat tijd voor een gesprek met Aardschok.

Ron Willemsen

RAM

HEAVY. FUCKING. METAL.

Het is 1999. Het zijn donkere dagen voor liefhebbers van old-school heavy metal. Het regent de raarste varianten. Menigeen lijkt te zijn vergeten wat de kern van het genre ooit was. In die gure omgeving is het Zweedse RAM geboren, nu twintig jaar geleden. Gitarist Harry Granroth had maar één doel: metal z’n smoel weer teruggeven. En daar is de Gotenburger - samen met zijn bandgenoten - in twee decennia geen millimeter van afgeweken. Gelukkig maar. Want ook met het zesde album ‘The Throne Within’ herinnert RAM ons weer waar het allemaal om gaat. Heavy. Fucking. Metal. Toch?

Justin Erkens

SCOTT STAPP

UIT Z’N SCHADUW

Scott Stapp is een veelbesproken man. Niet alleen vanwege zijn rol als zanger van Creed, ‘the band you love to hate’. Ook al zijn mentale inzinkingen zijn breeduit gedocumenteerd. Een uitstekende kandidaat om eens de Proust Questionnaire aan voor te leggen. Dit allemaal naar aanleiding van Stapps openhartige nieuwe soloalbum ‘The Space Between The Shadows’.

Patrick Lamberts

THE PRICE

IEDEREEN VERDIENT EEN TWEEDE KANS

The Price is het soloproject van de Italiaanse gitarist, componist en producer Marco Barusso. Een naam die misschien niet direct tot herkenning leidt, maar hij was jarenlang de belangrijkste componist van de gothic metalband Cayne en de engineer en mixer van diverse albums van Italië’s metaltrots Lacuna Coil - ook van het binnenkort te verschijnen ‘Black Anima’. Toch ligt The Price hem het dichtst aan het hart, omdat het hier een bijzonder persoonlijk werkstuk betreft. ‘A Second Chance To Rise’ gaat, zoals de titel zegt, over tweede kansen, op welk gebied dan ook.

Ron Willemsen

CARNIFEX

PSYCHOLOGISCHE OORLOGVOERING

Bij de Amerikaanse moderne death metalband Carnifex gaat het allemaal zo extreem mogelijk. Ook het nieuwe album ‘World War X’ vormt hierop geen uitzondering. Vocalist Scott Ian Lewis vertelt over de symboliek die erachter schuilgaat.

Patrick Lamberts

KOBRA AND THE LOTUS

EVOLUTIE OF REVOLUTIE?

De Canadese zangeres Kobra Paige voert dagelijks interne dialogen waarin positieve, maar vooral ook negatieve zelfbeelden de rode draad vormen. Deze dienden als brandstof voor ‘Evolution’, het album waarmee Kobra And The Lotus krachtiger dan ooit tevoren uit de hoek komt.

Patrick Lamberts

CROBOT

GRUNGE LEEFT!

Met prima platen als ‘Something Supernatural’ (2014) en Welcome To Fat City (2016) speelde Crobot zich de afgelopen jaren behoorlijk in de kijker. Met ‘Motherbrain’ komt het kwartet uit Pennsylvania echter helemaal op stoom. Door militante, zwaar aan Rage Against The Machine refererende grooves te mengen met elementen uit hardrock en grunge heeft de band zich een geheel eigen gezicht aangemeten. Wellicht nog belangrijker voor de bandsound dan het springerige gitaarwerk van Chris Bishop is de goddelijke zang van Brandon Yeagley. Het is dan ook de zanger die we aan de tand te voelen.

Stan Novak

BATUSHKA

DE ENIGE ECHTE?

Hoewel het soms onmogelijk lijkt om in de metal nog echt vernieuwend te zijn, is het de Poolse band Batushka in 2015 toch gelukt. Op debuutalbum ‘Litourgiya’ bracht het - toen nog - mysterieuze gezelschap een interessante mix van traditionele black metal en Gregoriaanse koorzang ten gehore. Het album werd zeer goed ontvangen en ook de liveshows van Batushka stonden als een huis. Een glorieuze toekomst lag in het verschiet, tot de band in december 2018 dankzij een ordinaire ruzie uit elkaar viel. Dit betekende echter niet het einde van Batushka. Zowel frontman Bartłomiej Krysiuk als gitarist Krzysztof Drabikowski claimde eigenschap over de bandnaam en het concept, als zijnde ‘de echte Batushka’. Krysiuks Batushka bracht in juli de lauw ontvangen langspeler ‘Hospodi’ uit. Over de nog immer lopende rechtszaak tussen hem en Drabikowski weigert hij te spreken. Over ‘Hospodi’ praat hij gelukkig wel.

Marlous de Jonge

CULT OF LUNA

GELUKKIGE DOEMDENKERS

De vrees bestond dat het de ‘Lulu’ van Cult Of Luna zou worden: ‘Mariner’ (2016), het laatste wapenfeit van deze Zweedse post-metalformatie. Dat viel mee. De eenmalige samenwerking met zangeres Julie Christmas werd over het algemeen zelfs uitstekend ontvangen. Dat er ook nog shows en vervolgens een liveregistratie kwamen, was een hele dikke kers op de taart. Maar hoe ga je na zoiets weer over tot de orde van de dag? Is een ‘normaal’ album schrijven dan niet doodsaai? Blijkbaar niet. Want het gloednieuwe ‘A Dawn To Fear’ is weer een heuse ijzerbreker. Frontman Johannes Persson vertelt er meer over.

Justin Erkens

ENTOMBED

TERUG NAAR DE BASIS

Met het nieuwe album ‘Bowels Of Earth’ keren de ‘godfathers van de Zweedse death metal’ min of meer terug naar de stijl van hun eerste twee albums ‘Left Hand Path’ en ‘Clandestine’. We leven uiteraard niet meer in 1990, maar het is duidelijk dat de death-’n-rollaspecten, die de laatste jaren een grotere rol speelden in de sound van Entombed (A.D.), meer zijn teruggedrongen ten gunste van pure old-school death metal waarvan het tempo ook nog eens overwegend hoog ligt.

Stephan Gebédi

KLONE

HARTENJAGERS

Het Franse Klone begon ooit als een op riffs en grooves gebaseerde metalband met een progressief randje. In de slipstream van Anathema, een belangrijke inspiratiebron voor de Fransozen, is Klone echter in rustiger vaarwater gekomen en ligt de nadruk steeds meer op opbouw en sfeer. Geen wonder dat het zestal met ‘Le Grand Voyage’ inmiddels onder de vleugels van de artrock-platenmaatschappij Kscope opereert.

Patrick Lamberts

ORM

HET EINDE ALS BEGIN

Een tragische familiegebeurtenis zette de Deense black metalformatie ORM op het goede spoor. Het bracht de vierkoppige band tot een album met twee tracks van ruim twintig minuten: ‘Ir’. Gitarist/songwriter Simone Sonne Andersen geeft tekst en uitleg.

Patrick Lamberts

LOKERSE FEESTEN

Wat doe je als je vier dagen en nachten in Wacken hebt doorgebracht om het grootste metalfestival ter wereld mee te beleven? Je stapt in de auto om zeven uur later in Lokeren te arriveren, alwaar traditiegetrouw op de eerste zondag in augustus de metaldag van het jaarlijkse tiendaagse muziekfestijn plaatsvindt.

Metal Mike

STONEHENGE

27 JULI - PARKEERTERREIN THEATER DE MEENTHE - STEENWIJK

Stonehenge bestaat 25 jaar en dus is het feest. Het festival zet dit jaar in op veel oudgedienden, een paar reünies, wat curiositeiten en twee keer ijdele hoop in de vorm van Memoriam dat afzegt en Extreme Noise Terror dat nu nog ergens op de trein wacht. En dan is het ook nog moordend heet. Er valt niet aan een zonnesteek te ontsnappen op het kale, schaduwloze parkeerterrein. Tweeduizend aanwezigen - uitverkocht! - trotseren in 14 uur 27 bands.

René Vanes

DYNAMO METAL FEST

19 & 20 JULI - IJSSPORTCENTRUM - EINDHOVEN

Dynamo Metal Fest is dit jaar opeens tweedaags. Over het hoe en waarom van de toegevoegde vrijdag gaan verschillende verhalen. Feit is dat de vrijdag voor velen niet handig of gewenst is. De eerste uren is de drukte op de ijsbaan de grote afwezige. Pas in de avond zien we dat het publiek echt komt voor Avatar en Airbourne. De (traditionele) zaterdag wordt een stuk beter bezocht.

René Vanes

WACKEN OPEN AIR

1 T/M 3 AUGUSTUS WACKEN (D)

Het grootste hardrockfestival ter wereld vindt dit jaar voor de dertigste keer plaats. Aardschok bezocht in 2013 voor het laatst ‘The Holy Wacken Land’, maar is dit jaar weer van de partij om te kijken waarom het festival, dat vooral bekend staat om zijn regenbuien, moddergevechten en de toewijding van de dorpsbewoners van Wacken, zo’n grote aantrekkingskracht heeft op hardrockfans van over de hele wereld.

Metal Mike

SUMMER BREEZE

14 T/M 17 AUGUSTUS - VLIEGVELD SINNBRONN - DINKELSBüHL (D)

Voor de 22-ste editie van Summer Breeze is Aardschok weer afgereisd naar het pittoreske Dinkelsbühl, dat een van de oudste middeleeuwse dorpskernen van Duitsland bezit en omgeven is door een compleet behouden stadsmuur. Het klooster stamt uit 1290 en de St. Georg-kerk, midden in het centrum, werd tussen 1448 en 1498 gebouwd. Reclameborden zul je aan de zuilen van de winkels niet tegenkomen. Het zou het unieke straatbeeld immers bederven. In het derde weekend van augustus vervijfvoudigt de bevolking van het 11.600 inwoners tellende dorp. Een zwart lint van 48.000 metalfans trekt dan namelijk door de smalle straten om met pendelbussen gratis naar het tien kilometer verderop liggende festivalterrein vervoerd te worden.

Metal Mike

INTO THE GRAVE

9 T/M 11 AUGUSTUS - OLDEHOOFSTERKERKHOF - LEEUWARDEN

In het centrum van Leeuwarden wordt voor de negende keer Into The Grave georganiseerd. Volgens de weersverwachting belooft het een onstuimige editie te worden. Er komen gedurende het weekend inderdaad wat forse buien voorbij, en vooral op zaterdag en zondag waait er een helse wind, maar zo slecht als voorspeld wordt het gelukkig niet. Voor het eerst duurt het festival drie dagen en beschikt het over niet één, maar twee podia. De zondag is zelfs gratis toegankelijk. Is Into The Grave dankzij al deze veranderingen ook beter dan voorheen?

Marlous de Jonge & Gerrit Mesker

ALCATRAZ

9 T/M 11 AUGUSTUS - SPORT CAMPUS LANGE MUNTE - KORTRIJK (B)

In hetzelfde weekend dat Leeuwarden zich metalhoofdstad van Nederland mag noemen, valt die eer in België toe aan Kortrijk. Waar Into The Grave Friesland doet beven, vindt in West-Vlaanderen alweer de twaalfde editie van het Alcatraz Hard Rock & Metal Music Festival plaats. Aardschok dompelt zich drie dagen lang onder in onvervalste Belgische gemoedelijkheid. Stan Novak doet verslag, een beetje bijgestaan door Metal Mike en André Verhuysen. Het dit jaar geïntroduceerde derde podium, La Morgue, hebben we helaas grotendeels links moeten laten liggen, waarvoor onze excuses, maar een mens kan nu eenmaal niet op twee plekken tegelijk zijn.

Stan Novak, Metal Mike & André Verhuijsen